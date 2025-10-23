В рамках фестиваля Art Weekend состоится премьера спектакля-пантомимы "Тайна воды"

Во время Art Weekend, организованного Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA в партнерстве с министерством культуры Азербайджанской Республики, вода, выбранная главным элементом, станет основной темой различных презентаций.

Как сообщает Day.Az, одна из таких презентаций будет организована в Музее каменной летописи. В рамках Art Weekend, которая способствует содержательному диалогу с международным миром искусства, будет представлен спектакль-пантомима "Тайна воды". Спектакль был подготовлен специально для фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС". Проект, автором которого является народный артист Азербайджана, актер пантомимы Парвиз Мамедрзаев, отображает вечную связь между человеком и водой.

Наряду с Парвизом Мамедрзаевым, в проекте задействованы 7 актеров. В сюжете пьесе отражены поиски людьми воды, считающейся источником жизни. Премьера спектакля состоится 1 ноября.

Автором и инициатором проекта Art Weekend, который пройдет в столице с 31 октября по 2 ноября, является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Цель проекта - представить Баку как культурную столицу, которая вызывает отклик на глобальном уровне, объединяет как город традиции и современность, различные идеи и вдохновляет будущие поколения.