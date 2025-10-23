Xiaomi представила мощный и дешевый смартфон

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Redmi K90.

Как передает Day.Az, новинка получила дизайн в стиле iPhone 17 Pro и динамики Bose.

Модель Redmi K90 оснащается 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также частотой сенсорного отклика 2560 Гц.

За производительность устройства отвечает прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Для поддержания стабильной температуры применяется система охлаждения с воздушно-жидкостным разделением площадью 5300 кв. мм.

Камера получила флагманскую конфигурацию: основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с оптической стабилизацией, телеобъектив на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и возможностью макросъемки с расстояния 10 см, а также ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп.

За автономность Redmi K90 отвечает аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Среди прочего отмечается наличие защиты по стандарту IP68, ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, симметричными стереодинамиками с настройкой Bose, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Redmi K90 будет в фиолетовом, голубом, черном и белом цветах по цене от 2599 юаней.