Папа Римский и король Британии помолились вместе

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III провели совместную молитву

Как передает Day.Az, трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News.

Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе.

Британский монарх был с супругой Камиллой. Они приехали в Ватикан с государственным визитом. Изначально его планировали на апрель, но отложили.

Известно, что молитва звучала на английском и латинском. Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла, сообщает издание.