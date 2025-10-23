https://news.day.az/world/1790292.html Папа Римский и король Британии помолились вместе Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III провели совместную молитву Как передает Day.Az, трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News. Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе. Британский монарх был с супругой Камиллой.
Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе.
Британский монарх был с супругой Камиллой. Они приехали в Ватикан с государственным визитом. Изначально его планировали на апрель, но отложили.
Известно, что молитва звучала на английском и латинском. Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла, сообщает издание.
