В Армении вынесли приговор мэру Масиса

Суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к более чем шести годам лишения свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судья Жора Чичоян отменил ранее внесённый залог и избрал арест в качестве меры пресечения.

Амбарцумян проходит по уголовному делу с 2019 года. Он обвиняется в "применении оружия против участников митинга" во время событий 2018 года.