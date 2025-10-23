https://news.day.az/world/1790377.html В Армении вынесли приговор мэру Масиса Суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к более чем шести годам лишения свободы. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, судья Жора Чичоян отменил ранее внесённый залог и избрал арест в качестве меры пресечения. Амбарцумян проходит по уголовному делу с 2019 года.
Амбарцумян проходит по уголовному делу с 2019 года. Он обвиняется в "применении оружия против участников митинга" во время событий 2018 года.
