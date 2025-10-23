Заседание совместной межправкомиссии и бизнес-форум Азербайджан-Сербия прошли в Белграде

23 октября в Белграде, столице Сербии, состоялись 9-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и Азербайджано-сербский бизнес-форум.

Как сообщили Day.Az в министерстве финансов, перед началом заседания азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде, отдав дань уважения памяти великого лидера.

В ходе встречи один на один сопредседателей комиссии - министра финансов Азербайджанской Республики Сахиля Бабаева и министра культуры Республики Сербия Николы Селаковича были подробно обсуждены текущее состояние и новые возможности сотрудничества двух стран в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и информационных технологий, таможни, сельского хозяйства, туризма, социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, молодежи и спорта, продовольственной безопасности, также состоялся обмен мнениями по повестке 9-го заседания комиссии.

Выступая на заседании комиссии с участием делегаций, С.Бабаев отметил, что прочную основу азербайджано-сербских отношений составляют сильная политическая воля и личная дружба президентов Ильхама Алиева и Александра Вучича.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане действуют 9 сербских компаний, а ведущие азербайджанские строительные компании успешно реализуют крупные дорожные проекты в Сербии.

Энергетическое сотрудничество было в центре внимания на заседании комиссии как одно из основных направлений отношений между двумя странами. Было отмечено, что Азербайджан начал поставки природного газа в Сербию с января 2024 года, и к настоящему времени экспортировано около 300 миллионов кубометров газа.

В своем выступлении Никола Селакович подчеркнул важность расширения отношений между Азербайджаном и Сербией в таких областях, как строительство, инфраструктура, транспорт, торговля, сельское хозяйство, энергетика, культура и туризм. Он также подтвердил дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном, основанные на уважении суверенитета и территориальной целостности, и выразил благодарность Азербайджану за последовательную поддержку, оказываемую Сербии в международных организациях. Двусторонние отношения носят стратегический характер, что было официально закреплено Декларацией о стратегическом партнерстве 2013 года, Совместным планом действий 2018 года и Меморандумом о взаимопонимании по созданию Совета стратегического партнерства 2022 года. Селакович также подчеркнул, что надеется на проведение первого заседания Совета стратегического партнерства до конца 2025 года.

Он пригласил Азербайджан к участию в выставке "ЭКСПО 2027 Белград", которая пройдет в мае-августе 2027 года, и выразил уверенность в активном участии Азербайджанской Республики в этой выставке.

По завершении заседания С. Бабаев и Н. Селакович подписали протокол о результатах IX заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия. Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов и директор сектора международного сотрудничества Агентства развития Сербии Никола Янкович подписали Дорожную карту по реализации мероприятий в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Затем сопредседатели ответили на вопросы прессы.

После пресс-конференции состоялся Азербайджано-сербский бизнес-форум с участием представителей государственного и частного секторов. На форуме выступили Сахиль Бабаев и Никола Селакович. В рамках форума состоялись двусторонние встречи между предпринимателями, обсуждались возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и перспективы реализации совместных проектов. На бизнес-форуме выступил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев. Всего в бизнес-форуме приняли участие более 50 компаний, в том числе 16 из Азербайджана.