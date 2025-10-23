В Лувре выявили серьезные пробелы в системе безопасности музея

После ограбления, произошедшего во Французском музее Лувра, директор учреждения Лоранс де Кар выступила с показаниями в Сенате Франции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, руководитель музея открыто признала наличие серьезных пробелов в системе безопасности.

Она заявила, что на балконе, где произошла кража, вовсе не было установлено камеры наблюдения.

Лоранс де Кар добавила, что единственная камера, размещённая со стороны Галереи Аполлона, была направлена на запад, из-за чего момент ограбления не попал в объектив.