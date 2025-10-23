Посол Словакии высоко оценил процесс реконструкции в Агдаме

Посол Словацкой Республики в Азербайджане Эльчин Гасымов высоко оценил темпы восстановления в освобождённом городе Агдам, отметив укрепляющееся партнерство между Словакией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом Э.Гасымов написал на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня в прекрасном Агдаме мы воочию увидели, как быстро продвигается реконструкция и как жизнь возвращается в районы, некогда разрушенные оккупацией", - говорится в публикации.

Он отметил, что словацкий проект "умного села" в Баш Гарвенде уже реализуется, назвав его наглядным примером успешного двустороннего сотрудничества.

Дипломат также выразил гордость по поводу расширяющихся связей между двумя странами: "Горжусь растущим партнёрством между Словакией и Азербайджаном и командами, благодаря которым это стало возможным".