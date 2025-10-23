Какой будет средняя зарплата в следующем году в Азербайджане?

Среднемесячная заработная плата в 2026 году в Азербайджане составит 1 170,8 маната.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражён в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В документе отмечается, что согласно официальным статистическим данным, опубликованным на сайте Государственного комитета по статистике о макроэкономических показателях за январь-май 2025 года, среднемесячная заработная плата составила 1 095,0 маната, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Эти данные позволяют считать обоснованными прогнозы, согласно которым среднемесячная заработная плата в 2026 году достигнет 1 170,8 маната.