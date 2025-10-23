https://news.day.az/economy/1790336.html Регионы Азербайджана будут покрывать свои расходы за свой счет В 2026 году регионы будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи из государственного бюджета. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
В проекте закона указано, что в 2026 году города и районы Азербайджанской Республики, за исключением Ходжавендского района, будут покрывать свои расходы за счёт собственных доходов, без получения финансовой помощи (субсидий) из государственного бюджета.
