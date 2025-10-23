«Интер Майами» продлил контракт с Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал новый контракт с футбольным клубом (ФК) "Интер Майами" до 2028 года.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовали на официальной странице команды в социальной сети Instagram.

На опубликованном видео видно, как аргентинский футболист в костюме подписывает новый контракт с клубом.