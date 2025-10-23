https://news.day.az/sport/1790367.html «Интер Майами» продлил контракт с Месси Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал новый контракт с футбольным клубом (ФК) "Интер Майами" до 2028 года. Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовали на официальной странице команды в социальной сети Instagram.
Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал новый контракт с футбольным клубом (ФК) "Интер Майами" до 2028 года.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию опубликовали на официальной странице команды в социальной сети Instagram.
На опубликованном видео видно, как аргентинский футболист в костюме подписывает новый контракт с клубом.
