В Азербайджане разрешат возврат НДС в еще одной сфере

В 2026 году в Азербайджане планируется расширить сферу применения механизма "НДС возврат".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Согласно документу, расширение действия механизма "НДС возврат" на парикмахерские, косметологические и другие услуги в сфере красоты определено одним из основных направлений политики доходов на 2026-2029 годы.
