https://news.day.az/society/1790287.html Вниманию тех, кто сдает свою квартиру - придется платить налог Со следующего года доходы физических лиц от сдачи жилых помещений в аренду в Азербайджане будут облагаться налогом. Как сообщает Day.Az, данное изменение отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Вниманию тех, кто сдает свою квартиру - придется платить налог
Со следующего года доходы физических лиц от сдачи жилых помещений в аренду в Азербайджане будут облагаться налогом.
Как сообщает Day.Az, данное изменение отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Согласно документу, за исключением гостиниц и объектов гостиничного типа, с доходов физических лиц, сдающих свои квартиры в аренду другим физическим лицам, будет удерживаться налог в размере 10% у источника выплаты.
Цель введения нового налога - повышение прозрачности на рынке аренды жилья и легализация неформальных доходов.
