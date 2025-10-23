Вниманию тех, кто сдает свою квартиру

Со следующего года доходы физических лиц от сдачи жилых помещений в аренду в Азербайджане будут облагаться налогом.

Как сообщает Day.Az, данное изменение отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, за исключением гостиниц и объектов гостиничного типа, с доходов физических лиц, сдающих свои квартиры в аренду другим физическим лицам, будет удерживаться налог в размере 10% у источника выплаты.

Цель введения нового налога - повышение прозрачности на рынке аренды жилья и легализация неформальных доходов.