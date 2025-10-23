Азербайджанцы все больше покупают китайские автомобили

- Но на чем ездят сами китайцы?

Интерес азербайджанцев к китайским автомобилям растёт с каждым днём. За первые девять месяцев 2025 года импорт автомобилей в Азербайджан достиг рекордного уровня.

Как сообщает Day.Az, согласно опубликованной статистике Государственного таможенного комитета (ГТК), с января по сентябрь в страну было ввезено 85 257 автомобилей, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, около 78% всех импортированных в прошлом году электромобилей и гибридов приходилось именно на китайские марки.

Возникает вопрос: если азербайджанцы так активно интересуются китайскими машинами, то на чём ездят сами китайцы?

По словам одного из наших соотечественников, проживающего в Китае, местные жители в основном предпочитают автомобили европейского производства - интерес к местным брендам снизился.

Он отмечает, что китайцы чаще всего выбирают такие марки, как Lexus, Mercedes, Porsche и Tesla. Они, как правило, управляют автомобилями с мощными двигателями.