В Сумгайыте изменится цена за проезд в общественном транспорте

До конца года транспортный парк города Сумгайыт будет обновлен. В ближайшее время город получит 100 автобусов на сжатом природном газе и с электрическими двигателями.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Bizim.media заместитель руководителя Управления автомобильного транспорта и пассажирских перевозок Сумгайыта Тофиг Сайдумов.

По его словам, наряду с вводом новых транспортных средств с января 2026 года в городском общественном транспорте будет внедрена система оплаты с использованием карт. Платежи в рамках этой системы будут осуществляться безналично.

Тофиг Сайдумов также отметил, что с января стоимость проезда в Сумгайыте составит 60 гяпиков.

"В настоящее время стоимость проезда в Сумгайыте составляет 50 гяпиков. Когда новые автобусы поступят в эксплуатацию и будет внедрена система карт, с карт пассажиров автоматически будет списываться 60 гяпиков за проезд", - сказал он.

Напомним, что с 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте увеличена с 50 до 60 гяпиков. Это повышение касается только автобусов на электротяге и на сжатом природном газе, соответствующих современным требованиям.