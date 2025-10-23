"Вугар Гашимов" уступил северомакедонскому клубу на Кубке Европы
Азербайджанский шахматный клуб "Вугар Гашимов" потерпел первое поражение на клубном Кубке Европы, который проходит на греческом острове Родос.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре команда в составе Рауфа Мамедова, Айдына Сулейманлы, Ахмеда Ахмедзаде, Реада Самедова, Вугара Манафова, Хазара Бабазаде и казахстанца Ногербека Казыбека уступила северомакедонскому клубу "Алкалоид" со счетом 2:4. После этого поражения азербайджанcкие шахматисты с шестью очками опустились на 12-е место в турнирной таблице.
Турецкие клубы "Бейеган Пендик" и "Тюркиш Эйрлайнз", за которые выступают Шахрияр Мамедъяров и Хаган Ахмед, набрали по 7 очков и занимают 4-е и 5-е места. Сербская команда "Сирмиум Сремска Митровица" с Говхар Бейдуллаевой идёт третьей, а румынский "Суперчесс" с Ульвией Фаталиевой - седьмой.
Кубок Европы проходит по швейцарской системе в семь туров и завершится 25 октября.
