Житель Румынии на машине пытался протаранить посольство России

В Бухаресте мужчина на автомобиле попытался протаранить ворота российского посольства. Об этом сообщил Digi24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября после 3:00. По данным жандармерии столицы, дежурный сотрудник службы охраны успел остановить злоумышленника до того, как он проник на территорию дипмиссии. На место вызвали подразделения Службы разведки и информации (SRI) для координации действий по предотвращению террористических угроз. Мужчина пытался скрыться, однако после блокировки автомобиля оперативной группой он сдался.

Задержанным оказался 53-летний гражданин Румынии с приостановленным водительским удостоверением, сообщили в дорожной полиции. На месте инцидента тесты на наркотики показали наличие в организме запрещенных веществ - бензодиазепина и амфетамина. После этого мужчину доставили в Национальный институт судебной медицины для отбора биологических образцов.

В жандармерии подчеркнули, что безопасность дипломатического объекта не была нарушена, а пострадавших и значительного материального ущерба нет.