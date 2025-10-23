Mikro və kiçik sahibkarların məhsullarının ticarət şəbəkələrinə çıxışına dəstək göstərilir
İndiyədək 136 KOB subyektinin məhsullarının ticarət şəbəkələrində satışı təşkil olunub.
Daha 7 mikro və kiçik sahibkarlıq subyektinin iri ticarət şəbəkələrinə çıxışına dəstək göstərilib. KOB subyektlərinin peçenye, konserv məhsulları, meyvə qurusu, cem, qurudulmuş ət, toyuq məhsulları, soyuq sıxım əzmələr, günəbaxan yağları və s. məhsullarının "Bolmart" və "Megastore" ticarət şəbəkələrində satışına başlanılıb. İstehlakçılar müvafiq ticarət şəbəkələrindəki xüsusi stenddən KOB subyektlərinin məhsullarını ala bilərlər.
Bununla da dövlət dəstəyi hesabına, güzəştli şərtlərlə ticarət şəbəkələrində məhsullarının satışına dəstək göstərilmiş KOB subyektlərinin sayı 2025-ci ilin ötən dövründə 44 olmaqla, ümumilikdə 136-ya çatıb.
Qeyd edək ki, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) mikro və kiçik sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların dövlət dəstəyi hesabına tanıdılmasına və satışına dəstək üçün iri ticarət şəbəkələrində ayrıca stendlər götürərək, bu məhsulların satışını təşkil edir. Bu dəstək həmçinin, KOB-lar tərəfindən yaradılan yeni brendləri və yerli məhsulları təşviq edir.
Ticarət şəbəkələrinə çıxışa dəstək mexanizmindən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri istifadə edə bilərlər. Bunun üçün qida məhsulları istehsal edən mikro və kiçik sahibkarlar elektron qaydada Agentliyə müraciət edə bilərlər. Hazırda ticarət şəbəkələrində mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsullarının satışını həyata keçirmək üçün 8 satış nöqtəsi fəaliyyət göstərir. Qaydalar, satış yerləri və müraciət formasını doldurmaq üçün KOB-lar keçid linkinə daxil olmaqla ətraflı məlumat əldə edə bilərlər: https://smb.gov.az/az/nav/ticaret-sebekelerine-cixis-1
