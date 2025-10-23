В Азербайджане предупредили нарушителей скоростного режима

Министерство внутренних дел Азербайджана призвало водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает МВД.

Отмечается, что обеспечение безопасности дорожного движения, повышение культуры вождения и устранение факторов, приводящих к ДТП, являются одними из главных приоритетов Министерства.

"Превышение скорости, снижение её только при приближении к радарам, а затем повторное ускорение - такие безответственные действия создают серьёзную угрозу человеческой жизни.

Нельзя забывать, что радар - это средство безопасности, которое помогает водителям соблюдать скоростной режим, защищает жизни и предостерегает от опасности", - говорится в сообщении.