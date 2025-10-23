Исследователи обнаружили на найденных фотографиях египетскую "Зону 51", пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В нескольких километрах от знаменитых пирамид Гизы находится древний объект, который исследователи уже прозвали египетской "Зоной 51". Загадочное сооружение Завьет Эль-Арьян до сих пор остается закрытым для публики, а его истинное назначение вызывает ожесточенные споры.

Некоторые археологи считают, что это недостроенная пирамида, другие - что комплекс имел церемониальное или даже "внеземное" значение. Фотографии исследователя Дерека Олсена, недавно ставшие вирусными в сети, показывают глубокую Т-образную яму, высеченную в твердом известняке. Ее стены выложены гранитными блоками, а глубина достигает почти 30 метров. Впервые объект был описан в начале XX века археологом Алессандро Барсанти, который назвал находку уникальной по масштабам и качеству обработки камня.

Особый интерес вызывает надпись "Себа", найденная внутри камеры. В древнеегипетских текстах это слово обозначает "врата к звездам" - что породило целую волну теорий о возможной связи объекта с древними культами космоса.

В центре комплекса также обнаружен массивный овальный чан с гранитной крышкой, в котором, по словам Барсанти, когда-то содержалось "неизвестное вещество". Олсен предположил, что сооружение могло использоваться для духовных ритуалов или даже символических "путешествий в космос".