В Азербайджане изменились цены на мясо

На ряде бакинских рынков зафиксировано повышение цен на мясо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, если ранее бескостная говядина продавалась по 19-20 манатов за килограмм, то в последние дни цена поднялась до 21-23 манатов. В настоящее время килограмм мяса с костями предлагается за 19 манатов.

По словам продавцов, основная причина подорожания - сокращение поголовья скота из-за ящура. Они отмечают, что цена баранины также находится на уровне говядины - 21 манат за килограмм: "Покупательская активность снизилась примерно на 50%. Люди опасаются покупать мясо. У всего мяса, поступающего на рынок, есть сертификаты, но продаж почти нет".

Экономист Халид Керимли пояснил, что закрытие животноводческих рынков и ограничение торговли скотом являются факторами, снижающими предложение на рынке: "Это, в соответствии с рыночными законами, может привести к росту цен. Подобные заболевания могут нанести серьезный ущерб предпринимателям".

Отмечается, что ввоз соответствующих товаров из ряда стран в Азербайджан ограничен.