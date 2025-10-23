Европейская авиакомпания отменила рейсы

Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений - выяснилось, что жидкость, используемая для их очистки, нарушает правила пожарной безопасности. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители европейского авиаперевозчика заявили, что восемь самолетов A321 были сняты с маршрутов. Это произошло после того, как производитель обивки сидений сообщил авиакомпании, что метод их промывки может нарушать нормы безопасности - это не проверили должным образом.

Из-за отмены рейсов в период с 13 по 21 октября пострадало более 10 тысяч клиентов Finnair. Уточняется, что их проинформировали о возможных задержках, изменениях в расписании и отменах. Перевозчик выполняет рейсы по более чем 150 направлениям в 50 странах.

Авиакомпания заявила, что для корректировки летной программы будет менять самолеты ежедневно. С 15 октября к этому привлекут авиаперевозчика-партнера - литовский DAT LT. Однако эта мера может привести к овербукингу, говорится в источнике.

Finnair принесла извинения пассажирам и порекомендовала им проверить актуальность контактных данных и электронной почты на сайте - обо всех изменениях туристам сообщат через эти каналы связи.