Состоялся совместный концерт азербайджанских и узбекских исполнителей мугама

В Международном центре мугама в Баку прошёл концерт, объединяющий исполнителей мугама из Азербайджана и Узбекистана. На открытии с приветственным словом выступили директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде и ректор Государственного института искусства и культуры Узбекистана, профессор Нодирбек Сейфуллаев, сообщает Day.Az.

Сахиб Пашазаде отметил, что делегация Государственного института искусства и культуры Узбекистана во главе с ректором Нодирбеком Сейфуллаевым прибыла в Баку в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2024 году между Международным центром мугама и институтом. В ходе визита состоялись встречи деятелей культуры двух стран, организованы совместные концерты и мастер-классы, направленные на обмен опытом между музыкантами. Итогом поездки стал представленный в Международном центре мугама совместный концерт музыкантов Азербайджана и Узбекистана.

По его словам, прочные и незыблемые отношения дружбы между нашими народами являются символом исторического братства. Азербайджанские и узбекские музыканты вносят взаимный вклад в развитие и обогащение культур обеих стран, активно участвуя в фестивалях и творческих проектах. Как и в других сферах, сотрудничество в области культуры продолжает всесторонне развиваться.

Ректор Государственного института искусства и культуры Узбекистана Нодирбек Сейфуллаев, в свою очередь, отметил, что наши народы связывают многовековые узы дружбы и общая историческая судьба. Он подчеркнул, что искренние дружеские отношения глав двух государств играют важную роль в укреплении связей между странами. Профессор высоко оценил деятельность Сахиба Пашазаде, его успешные выступления на фестивалях, в том числе получение Гран-при как первого инструменталиста на Международном музыкальном фестивале "Мелодии Востока", а также его деятельность в качестве почётного профессора Института и "Посла культуры Узбекистана". Затем стороны обменялись памятными подарками.

После выступлений состоялась концертная программа. В первой части концерта выступили представители профессорско-преподавательского состава и музыканты Государственного института искусства и культуры Узбекистана: народный певец Узбекистана, профессор Бекназар Дусмурадов, заслуженный артист, профессор Ахматжон Дадаев, народный певец, профессор Соибжон Ниёзов, доцент Кахрамон Тураев, доцент кафедры инструментального исполнительства, неевист Юсуф Вахидов и доцент Хусниддин Хусанов. Программа, состоявшая из образцов мугама и узбекских народных песен, была встречена бурными аплодисментами зрителей.

Во второй части концерта выступили солисты Международного центра мугама Айшен Мехтиева и Гусейн Меликов. Им аккомпанировали Миргусейн Асадуллаев (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), заслуженная артистка Чинара Муталлимова (канон) и Амиль Мустафаев (нагара).

Заключительная часть программы объединила музыкантов обеих стран в совместном исполнении. Слияние азербайджанских и узбекских мугамов, созвучие национальных мелодий вызвали искренний интерес и восторг публики.

