В двух районах Баку снесут некоторые аварийные здания

В Сабунчинском и Сураханском районах Баку будут проведены работы по сносу аварийных зданий, срок эксплуатации которых истёк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, снос затронет здания, расположенные по следующим адресам: Сабунчинский район - улица Г. Везирова, переулок 2, дома 5 и 6, улица Ю. Гасымова, дом 39; Сураханский район - улица Ханлара Алекперова, дом 43.

Как сообщается, Центр территориального планирования и строительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре завершил подготовку проектно-сметной документации, необходимой для организации работ по сносу.

Выполнение данных работ поручено ООО "Global Engineering Management Company", с которым заключён соответствующий договор.