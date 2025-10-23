https://news.day.az/sport/1790155.html У Азербайджана очередное "золото" на ЧМ В Нови-Саде (Сербия) продолжается молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе. Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен Эльмир Алиев в финальной схватке одолел представителя России Алибека Амирова (UWW) со счетом 3:2 и стал чемпионом мира в своей весовой категории. Ранее "золото" принес Зия Бабашев (63 кг).
У Азербайджана очередное "золото" на ЧМ
В Нови-Саде (Сербия) продолжается молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен Эльмир Алиев в финальной схватке одолел представителя России Алибека Амирова (UWW) со счетом 3:2 и стал чемпионом мира в своей весовой категории. Ранее "золото" принес Зия Бабашев (63 кг).
Руслан Нуруллаев (72 кг) в утешительной схватке одержал победу над представителем Армении Каспаром Тертеряном со счетом 3:1 и завоевал бронзовую медаль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре