У Азербайджана очередное "золото" на ЧМ

В Нови-Саде (Сербия) продолжается молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен Эльмир Алиев в финальной схватке одолел представителя России Алибека Амирова (UWW) со счетом 3:2 и стал чемпионом мира в своей весовой категории. Ранее "золото" принес Зия Бабашев (63 кг).

Руслан Нуруллаев (72 кг) в утешительной схватке одержал победу над представителем Армении Каспаром Тертеряном со счетом 3:1 и завоевал бронзовую медаль.