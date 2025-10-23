Meta уволит сотни человек

Meta планирует сократить порядка 600 сотрудников, задействованных в проектах, связанных с искусственным интеллектом.

Как сообщает Axios со ссылкой на внутреннюю записку, мера направлена на снижение бюрократии и повышение гибкости внутренних процессов на фоне масштабных инвестиций компании в развитие ИИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, увольнения затронут специалистов, работающих над ИИ-инфраструктурой, фундаментальными исследованиями и прикладными продуктами. При этом Meta намерена перевести часть сотрудников на другие позиции внутри корпорации. Представитель компании подтвердил информацию об оптимизации в комментарии CNBC.

В то же время Meta продолжает наращивать присутствие в стратегически важных направлениях. Набор персонала продолжается в новое подразделение TBD Lab, занимающееся разработкой систем "суперинтеллекта", уточняет The Verge.

За последние годы Meta инвестировала в ИИ-сегмент миллиарды долларов. В частности, летом 2025 года компания направила $14,3 млрд в стартап Scale AI, после чего его сооснователь и генеральный директор Александр Ван был назначен директором по ИИ в Meta.