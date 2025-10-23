В Азербайджане определен новый порядок лицензирования и оформления договоров

В Азербайджане утверждены форма лицензионного договора и правила его заключения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно документу, настоящие Правила определяют форму и порядок заключения лицензионного договора (далее - лицензионный договор) на вид деятельности по установке и эксплуатации объектов автозаправочной и газоснабжающей техники (с указанием наименования вида деятельности) в связи с применением Закона "О лицензиях и разрешениях".

Лицензионный договор заключается между Министерством экономики (далее - Министерство) и лицензиатом в течение 30 (тридцати) дней со дня выдачи лицензии на вид деятельности по установке и эксплуатации объектов автозаправочной и газоснабжающей техники (с указанием наименования вида деятельности). Договор оформляется в письменной форме и заключается на неопределенный срок.

Термины, используемые в правилах, имеют значения, предусмотренные Законом "О лицензиях и разрешениях" и другими нормативными актами.

Лицензиат наряду с документами, предусмотренными законодательством, представляет в Министерство подписанный им лицензионный договор в двух экземплярах, а в случае юридического лица, филиала или представительства иностранного юридического лица - также скрепленный печатью.

Министерство подписывает лицензионный договор и направляет его лицензиату в течение 30 (тридцати) дней со дня выдачи лицензии.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством, стороны не вправе отказаться от подписания настоящего договора.

Лицензионный договор вступает в силу со дня уведомления лицензиата о заключении договора в порядке, установленном статьей 62 Закона "Об административном судопроизводстве".

Если лицензионный договор не заключен в течение 30 дней со дня выдачи лицензии, соответствующая лицензия не влечет правовых последствий.

Лицензионный договор может быть расторгнут в порядке, установленном Гражданским кодексом и Законом "Об административном судопроизводстве".

Решение принято 10 октября, внесено в Государственный реестр правовых актов 21 октября и вступило в силу 22 октября.