Внесена ясность в информацию о заражении студентки ящуром в Азербайджане

Информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что якобы студентка Бакинского филиала Университета Анадолу по имени Эльнара Газиева заразилась ящуром, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

"За последние 30 лет в Азербайджане среди людей не было зарегистрировано случаев заболевания ящуром. В настоящее время также не выявлено ни одного факта заражения этим заболеванием среди населения страны.

Призываем граждан доверять только информации, подтверждённой официальными источниками.

Одновременно обращаемся к представителям СМИ - не распространять непроверенные сведения, чтобы не вызывать необоснованное беспокойство в обществе", - подчеркнули в Министерстве.