Все соцвыплаты в Азербайджане будут завершены в этот день

Завтра завершатся все социальные выплаты. Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный фонд социальной защиты населения. Отмечается, что 24 октября Фонд планирует завершить выплаты всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.