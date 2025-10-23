Азербайджанская сборная по дзюдо выступит на соревнованиях VI Игр исламской солидарности
С 8 по 10 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут соревнования по дзюдо в рамках VI Игр исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, местный организационный комитет выделил каждой стране квоты на участие - по пять мужчин и семь женщин. Азербайджан на турнире представят 12 спортсменов под руководством спортивного директора и главного тренера мужской сборной Ричарда Траутмана, а также главного тренера женской сборной Амины Абделлатиф.
При формировании состава особое внимание уделялось наличию запасных спортсменов на случай травм и других непредвиденных ситуаций. К сожалению, из-за ограничения квот команда не сможет выступить в полном составе.
В соревнованиях по дзюдо примут участие спортсмены более 30 стран.
Состав национальной команды Азербайджана:
Мужчины:
66 кг: Руслан Пашаев
73 кг: Хидаят Гейдаров
90 кг: Эльджан Гаджиев
100 кг: Зелим Коцоев
+100 кг: Ушанки Кокаури
Женщины:
48 кг: Кенюль Алиева
52 кг: Айдан Валиева, Гюльтадж Мамедалиева
57 кг: Фидан Ализаде
70 кг: Сюдаба Агаева, Айтадж Гардашханлы
78 кг: Гюнель Гасанли.
