Азербайджанская сборная по дзюдо выступит на соревнованиях VI Игр исламской солидарности

С 8 по 10 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут соревнования по дзюдо в рамках VI Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, местный организационный комитет выделил каждой стране квоты на участие - по пять мужчин и семь женщин. Азербайджан на турнире представят 12 спортсменов под руководством спортивного директора и главного тренера мужской сборной Ричарда Траутмана, а также главного тренера женской сборной Амины Абделлатиф.

При формировании состава особое внимание уделялось наличию запасных спортсменов на случай травм и других непредвиденных ситуаций. К сожалению, из-за ограничения квот команда не сможет выступить в полном составе.

В соревнованиях по дзюдо примут участие спортсмены более 30 стран.

Состав национальной команды Азербайджана:

Мужчины:

66 кг: Руслан Пашаев

73 кг: Хидаят Гейдаров

90 кг: Эльджан Гаджиев

100 кг: Зелим Коцоев

+100 кг: Ушанки Кокаури

Женщины:

48 кг: Кенюль Алиева

52 кг: Айдан Валиева, Гюльтадж Мамедалиева

57 кг: Фидан Ализаде

70 кг: Сюдаба Агаева, Айтадж Гардашханлы

78 кг: Гюнель Гасанли.