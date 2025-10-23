Надеемся, что Карабах и Восточный Зангезур будут очищены от мин

Надеемся, что Карабах и Восточный Зангезур будут полностью очищены от мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал путешественник из Германии Торстен Саласке (Thorsten Salaske) во время визита в Физули.

"Мы все надеемся на мир и на то, что эти территории будут полностью очищены от мин. Это крайне важная и сложная работа, ведь она направлена на обеспечение безопасности и жизни людей, которые здесь живут", - сказал он.

По словам Торстена, предоставленная возможность понаблюдать за процессом разминирования оставила большое впечатление. "Это заставило задуматься о войне и о будущем. Хочу выразить благодарность всем, кто занимается разминированием - военным и специалистам, обеспечивающим безопасное будущее для местных жителей", - сказал он.

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавляет глава клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC - Международный конгресс экстремальных путешественников) Колья Спорин. Делегация планирует двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачин-Шуша-Физули.

В целях популяризации освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм") и демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ были организованы в 2021-2025 годах 14 поездок в Карабах и Восточный Зангезур ведущих международных клубов путешественников. Это уже 15-я поездка такого рода.