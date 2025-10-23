Эти автомобили будут освобождены от НДС при ввозе в Азербайджане

Импорт и продажа автомобилей с электрическим двигателем в Азербайджане со следующего года на срок один год будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Day.Az, это решение отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Согласно документу, с 1 января 2026 года только автомобили с электрическим двигателем будут освобождены от НДС как при ввозе в страну, так и при продаже на внутреннем рынке.

Отметим, что цель этого шага - увеличить количество экологически чистого транспорта в Азербайджане и внести вклад в сокращение вредного воздействия на окружающую среду.