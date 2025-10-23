Названы регионы мира с наибольшей активностью супербактерий

Жители Гонконга, Новой Зеландии и Дании чаще всего "привозят домой" супербактерии по возвращении из путешествий. К такому выводу пришли ученые Австралийского национального университета.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Antibiotics.

Международные поездки играют ключевую роль в глобальном распространении бактерий, которые невозможно уничтожить с помощью антибиотиков. Инфекции, вызванные ими, сложно поддаются лечению - они становятся причиной многочисленных летальных исходов. Чтобы лучше понять, как происходит распространение супербактерий, ученые проанализировали ситуацию в 241 стране мира.

"Это первое исследование, в котором количественно оценивается двунаправленный риск в глобальном масштабе. Мы рассматривали как путешественников, которые подхватывают супербактерию за границей и возвращаются с ней домой, так и тех, кто привозит "свою" бактерию в другую страну", - рассказал профессор Питер Коллиньон, ведущий автор исследования.

Северная и Западная Европа оказались двумя регионами, жители которых чаще всего выезжали за границу и возвращались инфицированными супербактериями. Регионом с самым высоким риском заражения от приезжих ученые назвали Карибский бассейн. Гонконг, Новая Зеландия и Дания заняли вершину списка по общему влиянию супербактерий - жители этих стран чаще других привозили "привозили" опасные микроорганизмы как домой, так и в другие страны.

"Путешественникам следует соблюдать стандартные меры предосторожности. Это включает в себя особую осторожность при употреблении воды, употребление только тщательно приготовленной пищи, отказ от сырых продуктов, соблюдение правил гигиены рук, в том числе использование дезинфицирующих средств", - напомнил Коллиньон.