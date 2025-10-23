В Баку созданы еще четыре пункта высадки пассажиров

В Баку создали четыре новых остановочных пункта.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В Низаминском районе на трёх адресах - напротив рынка "8-й километр" на проспекте Гара Гараева, у выходов станций метро"Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу", а также напротив Главного государственного проектного инстита "Азергоспроект" на улице Физули в районе Насими - организованы специальные места для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. На них установлены соответствующие таблички.

Цель этих действий - обеспечить посадку и высадку пассажиров без препятствий для движения общественного транспорта на автобусных полосах.

При использовании этих мест необходимо создавать условия для беспрепятственного движения общественного транспорта, проводить посадку и высадку в кратчайшие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования.

