В Баку созданы еще четыре пункта высадки пассажиров - СПИСОК УЛИЦ
В Баку создали четыре новых остановочных пункта.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Низаминском районе на трёх адресах - напротив рынка "8-й километр" на проспекте Гара Гараева, у выходов станций метро"Нефтчиляр" и "Халглар Достлугу", а также напротив Главного государственного проектного инстита "Азергоспроект" на улице Физули в районе Насими - организованы специальные места для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей. На них установлены соответствующие таблички.
Цель этих действий - обеспечить посадку и высадку пассажиров без препятствий для движения общественного транспорта на автобусных полосах.
При использовании этих мест необходимо создавать условия для беспрепятственного движения общественного транспорта, проводить посадку и высадку в кратчайшие сроки, а также соблюдать правила безопасности и маневрирования.
Ранее мы сообщали, что пять новых остановочных пункта заработали в Баку.
