Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Сербию

Азербайджан приступил к поставкам природного газа в Сербию с января 2024 года, и с тех пор экспортировано около 300 миллионов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на 9-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и азербайджано-сербском бизнес-форуме в столице Сербии Белграде.

Министр подчеркнул, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана имеет инвестиционный портфель в Сербии в размере 72,7 миллиона долларов США. "Также сотрудничество SOCAR, EPS и Srbijagas по строительству парогазовой электростанции мощностью 500 мегаватт в городе Ниш выведет энергетическое партнерство сторон на новый уровень", - сказал он.