Момент огненного крушения самолёта в Венесуэле

В сети опубликован момент огненного крушения легкомоторного самолёта в Венесуэле.

Как передает Day.Az, два человека сгорели заживо во время авиакатастрофы.

Несколько часов назад самолёт американского производства Piper PA-31T Cheyenne при взлёте из аэропорта Парамилло в городе Сан-Кристобаль резко накренился в сторону и рухнул рядом с ВПП. На борту находились пилот и пассажир, оба сгорели заживо во время крушения. Кто именно был на борту, информации нет. Точные причины происшествия выясняются.