Президент Бразилии намерен переизбраться в четвертый раз

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что собирается принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в октябре 2026 года.

Как передает Day.Az, его цитирует "Интерфакс".

"Я буду баллотироваться на четвертый срок. Мой мандат завершается в конце 2026 года, но я готовлюсь участвовать в новых выборах", - сказал 79-летний бразильский лидер в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте.

Лула да Силва занимал пост президента два срока подряд с 2003 по 2011 год. Затем одержал победу на выборах в 2022 году, и с 2023 года снова является главой государства.

Согласно конституции Бразилии, президент может занимать этот пост не более двух сроков подряд.