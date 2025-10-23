В Баку появился мобильный музей "Сражения при Чанаккале"

В Азербайджанском музее независимости состоялась фотовыставка и панельная сессия под названием "С фронта: сражения при Чанаккале", посвящённая 110-летию героических боёв Чанаккалинской кампании, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие организовано при содействии министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции, Института имени Юнуса Эмре в Баку и Азербайджанского музея независимости, а также при поддержке посольства Турции в Азербайджане и администрации исторической Галлиполи - места сражений при Чанаккале.

Церемония открытия началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции и минуты молчания в память о павших героях. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, представители официальных кругов и деятели культуры обеих стран.

В ходе панельной дискуссии доктор исторических наук Фирдовсия Ахмедова и Юсуф Картал рассказали о значении Чанаккалинской битвы в контексте мировой военной истории и подчеркнули её роль как символа мужества, братства и непоколебимой воли.

После обсуждений гости ознакомились с экспозицией, включающей архивные материалы, документальные фото и экспонаты, отражающие героизм солдат, атмосферу фронтовых будней и историческую память о великом подвиге.

Особый интерес вызвал мобильный музей "Сражения при Чанаккале", где представлены редкие фотографии, личные вещи воинов и документы того времени.