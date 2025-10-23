Стоимость драгметаллов растет

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 2,08 до 3,36%, следует из данных торговой площадки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным на 20:12 по бакинскому времени, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 500,5 за тройскую унцию (+2,77%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 2,92%, до $1 597,8 за тройскую унцию. В то же время стоимость на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 162,7 за тройскую унцию (+2,39%), а фьючерс на серебро на бирже Comex находился на уровне $48,93 за тройскую унцию (+2,62%).

По состоянию на 21:46, стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 150,1 за тройскую унцию (+2,08%), а цена на серебро немного замедлила рост до $48,85 за тройскую унцию (+2,45%). В то же время фьючерс на палладий рос до $1 491,5 за тройскую унцию (+2,15%), а фьючерс на платину ускорил рост до $1 604,7 за тройскую унцию (+3,36%).