Азербайджан и Казахстан играют ключевые роли в обеспечении безопасности своих регионов.

Об этом в комментарии Day.Az этом сказал политический аналитик, директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Айдар Амребаев.

По его словам, визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан и встречу с Президентом Касым-Жомартом Токаевым можно расценить как встречу самых близких братьев.

"Не случайно я придал ему немного неофициальный оттенок - ведь, на мой взгляд, он имел глубокий духовный смысл. Формально визит носил статус государственного, однако по своей сути это была встреча братьев.

Казахстан и Азербайджан сегодня действительно очень близки. И дело не только в общей истории, культуре и происхождении. Наши страны как никогда близки и по своему нынешнему положению в системе международных отношений. Их относят к государствам, которые обладают не только международной состоятельностью, но и оказывают серьезное влияние на глобальные процессы, выходя за рамки регионального контекста. Именно это придает визиту особую значимость", - отметил он.

Комментируя визит, Айдар Амребаев отметил, что его особенно впечатлил высокий уровень подготовки и продуманность всех деталей.

"Если вспомнить, наш президент далеко не каждого главу государства встречает лично в аэропорту - тем более в столь торжественной обстановке. Для Казахстана Президент Ильхам Алиев - фигура особая, яркий пример эффективного руководителя. И это признают не только в Казахстане, но и во всем мире.

Визит, помимо протокольных задач - развития и углубления двустороннего партнерства, - имел и стратегическую направленность. Обсуждались перспективные цели, которые были внимательно выслушаны и поддержаны обеими сторонами", - пояснил политический аналитик.

Айдар Амребаев подчеркнул, что уверен в прочной политической основе, заложенной лидерами Азербайджана и Казахстана, которая открывает безграничные возможности для сотрудничества

"Азербайджан и Казахстан играют ключевую роль в обеспечении стабильности в своих регионах: Азербайджан - на Южном Кавказе, Казахстан - в Центральной Азии. Безусловно, этот визит - событие особой значимости, открывающее перед нашими странами новые перспективы и возможности для перехода на более высокий уровень развития. Причём речь идёт не только о росте отдельных стран, но и о прогрессе всего региона.

Роль Азербайджана и Казахстана в этом процессе становится примером для соседних стран: Азербайджан служит моделью для государств Южного Кавказа, Казахстан - для стран Центральной Азии. Крупные партнёры - Китай, Россия, Турция и западные государства - осознают и принимают эту роль, понимая большую значимость наших стран", - добавил директор центра.

Он отметил, что недавние встречи, прошедшие в Таджикистане, особенно переговоры Президента Ильхама Алиева с Президентом Владимиром Путиным, показали: сегодня Азербайджан сильное государство.

"На мой взгляд, это очень важный пример для всего постсоветского пространства - пример того, каким должно быть современное, независимое и сильное государство. Отдельно подчеркну слово "сильное". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева страна демонстрирует уверенное, динамичное развитие. И это действительно так - это важно и символично.

Визит придал новый импульс, вдохнул дополнительную энергию в наши отношения - отношения братьев. Мы активно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках Организации тюркских государств, а также в более широком контексте - Южного Кавказа и Центральной Азии. И сегодня мы видим, что наши страны уверенно встают на ноги, проявляют политическую волю и реальную дееспособность, влияя не только на региональные, но и на глобальные процессы", - заключил Айдар Амребаев.

