Стала известна сумма, которую Азербайджан потратит на иностранную помощь в следующем году

Назван объем расходов, связанных с международными связями, иностранной помощью и содержанием торговых представительств Азербайджанской Республики за рубежом в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В проекте государственного бюджета на 2026 год прогнозируется выделить 549,5 млн манатов на международные связи (включая членские взносы в международные и региональные организации и участие в уставном капитале финансовых институтов (финансово-кредитных организаций), содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом, международную деятельность и другие подобные мероприятия, расходы, связанные с проведением мероприятий международного уровня), иностранную помощь и содержание торговых представительств Азербайджанской Республики за рубежом, что на 14,2 млн манатов или на 2,7% больше, чем в 2025 году.

Из этих расходов 215 млн манатов будут направлены на расходы по содержанию дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом (на 10 млн манатов или на 4,9% больше, чем в 2025 году), 23,5 млн манатов - на расходы, связанные с членскими взносами в международные и региональные организации, 38 млн манатов - на расходы, связанные с участием в уставном капитале международных и региональных финансовых институтов (финансово-кредитных организаций), 7 млн манатов - на расходы, связанные с международной деятельностью и другими аналогичными мероприятиями, 239 миллионов манатов - на расходы, связанные с проведением международных мероприятий, 19 миллионов манатов - на расходы по иностранной помощи и 8 миллионов манатов - на расходы, связанные с содержанием торговых представителей Азербайджанской Республики за рубежом.