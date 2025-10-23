https://news.day.az/economy/1790295.html Разрабатывается новое правило платежей через POS-терминалы Разрабатывается новое правило безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые в организациях розничной торговли. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
В законопроекте указано, что при определении объема налогооблагаемых операций в соответствии с Налоговым кодексом оборот налогоплательщика, сформированный на основе безналичных платежей через POS-терминалы за услуги, оказываемые организациям розничной торговли и лицам, не состоящим на налоговом учете, будет учитываться с применением коэффициента 0,5.
