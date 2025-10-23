Amazon представил умные очки с ИИ

Amazon разрабатывает умные очки на базе искусственного интеллекта для своих курьеров. Идея очков заключается в том, чтобы дать курьерам возможность работать без помощи рук, что снизит необходимость постоянно смотреть то на телефон, то на посылку, которую они доставляют, то на окружающую обстановку.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, компания заявляет, что очки позволят курьерам сканировать посылки, следовать пошаговым инструкциям по пешеходному маршруту и фиксировать доказательства доставки, и все это без использования телефонов. Очки используют сенсорные возможности на базе искусственного интеллекта и компьютерное зрение в сочетании с камерами для создания дисплея, на котором отображаются такие вещи, как опасности и задачи по доставке.

Amazon надеется, что новые очки сократят время каждой доставки, предоставляя водителям-курьерам подробные указания и информацию об опасностях прямо в поле их зрения.

Очки соединены с контроллером, который носится в жилете доставщика и содержит элементы управления, сменную батарею и специальную кнопку экстренной помощи.

Amazon отмечает, что очки также поддерживают линзы по рецепту и переходные линзы, которые автоматически подстраиваются под освещение.