В Азербайджане повышаются пенсии

На 2026 год прогнозируется увеличение расходов на выплату трудовых пенсий: общий объём составит 7,992 млрд манатов, что на 10,85% или 782,35 млн манатов больше по сравнению с утверждённым прогнозом на 2025 год.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражён в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

В документе указано, что при составлении прогнозов на 2026 год учтена индексация расходов на трудовые пенсии в соответствии с ожидаемыми темпами роста номинальной заработной платы (1101,6×100/1009,2 = 109,2%).

При расчёте прогноза по трудовым пенсиям принято, что к концу 2025 года их ежемесячная сумма составит 602,0 млн манатов, а с учётом динамики ежемесячных изменений размера пенсий общие расходы на пенсии в 2026 году достигнут 7,992 млрд манатов.

Исходя из официальных данных Министерства экономики, ожидается, что темпы роста номинальной заработной платы в 2025 году составят 9,2%, в связи с чем годовая финансовая нагрузка, связанная с индексацией трудовых пенсий в 2026 году, может достичь около 635,59 млн манатов.

В случае изменения показателя по номинальной заработной плате возможны корректировки прогнозных расходов на выплаты пенсий и отдельных видов пособий, выплачиваемых за счёт обязательных государственных социальных страховых взносов. Так, изменение темпа роста всего на 1 процентный пункт может повлиять на годовые расходы на пенсии примерно на 72,0 млн манатов.

Прогнозируется, что в 2026 году средний размер пенсии вырастет примерно на 7,9% - с ожидаемых 537,0 манатов в 2025 году до около 579,2 маната.