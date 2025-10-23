Ведутся подготовительные работы к COP30

На основе успешных результатов COP29 и в продолжение сотрудничества с международными партнерами председательство COP29 осуществляет подготовительные работы к следующей конференции - COP30, стремясь укрепить достигнутые успехи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт операционной компании COP29 Азербайджана, эта структура завершила работы в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Компания обеспечила эффективное, прозрачное, инклюзивное и своевременное выполнение всех операционных и логистических процессов, связанных с мероприятием.

Председательство COP29 высоко оценивает высокий уровень реализации проекта компанией и сообщает, что аудит Операционной компании COP29 Азербайджана, касающийся организации и проведения конференции COP29, завершен.