Ушел из жизни экс-глава студии Columbia Pictures

В Нью-Йорке на 92-м году жизни скончался известный голливудский продюсер и бывший глава кинокомпании Columbia Pictures Джерри Токофски.

Как передает Day.Az, информацию о его смерти подтвердило издание The Hollywood Reporter.

Токофски вошел в историю киноиндустрии как продюсер культовой картины "Где Поппа?" и оскароносной драмы "Гленгарри Глен Росс". В 1960-е годы он возглавил Columbia Pictures, став одним из самых молодых руководителей студии. В его обязанности входило руководство департаментом по работе с творческим персоналом, занимавшимся оценкой сценариев и координацией деятельности актеров, режиссеров и продюсеров.

В дальнейшем продюсер занимал должность вице-президента по европейскому производству в кинокомпаниях Paramount и MGM, а также работал в телевизионном подразделении студии 20th Century Fox.

Его профессиональный путь начался в агентском бизнесе, где он прошел путь от рядового сотрудника до руководящих позиций. Позже Токофски переключился на независимое кинопроизводство. В качестве заключительной работы в фильмографии Токофски выступила картина 1995 года "Голос травы" - экранизация произведения Трумена Капоте с участием обладательницы "Оскара" Сисси Спейсек и звезды культового сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори.