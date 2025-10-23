В Германии от птичьего гриппа погибли более тысячи журавлей

Большое количество мертвых журавлей было найдено в лугах и мелководьях недалеко от Линума, города на северо-востоке Германии. В ходе операции волонтеры в защитном снаряжении собрали птиц, сложили их в кучи и вывезли с территорий, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

За очень короткий период времени от птичьего гриппа погибло более 1000 журавлей. "На наш взгляд, это настоящая катастрофа, потому что она затрагивает одно из основных мест отдыха. Отсюда большие стаи продолжают свой путь к другим местам отдыха. Следующее находится в десяти километрах, а следующее за ним - в 2000 километрах, в центральной Франции. Затем они продолжают свой путь через Пиренеи в Испанию, и все это за очень короткий промежуток времени", - говорит глава Центра компетенции по видам Ринлуха при агентстве по охране окружающей среды Бранденбурга Норберт Шнеевайс.

По его словам, в других местах отдыха было также обнаружено аналогичное количество мертвых журавлей и других видов, таких как гуси и вороны.

Единственные защитные меры, которые в настоящее время могут быть приняты в отношении популяций журавлей и других диких птиц, заключаются в быстром сообщении о больных и мертвых птицах и немедленном сборе туш, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции через падальщиков, таких как вороны, орланы-белохвосты или лисы.