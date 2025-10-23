Эти учителя получат до 35% надбавки к зарплате

Процесс сертификации и этап собеседований для учителей за 2025 год завершён.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Отмечается, что 6628 учителей, принявших участие в экзамене на сертификацию, набрали 51 и более баллов. Зарплата педагогов, показавших такой результат, будет увеличена на 35%.

Кроме того, 11 316 участников, набравших от 30 до 50 баллов, получат прибавку к заработной плате в размере 10%.

Для 3129 учителей, не прошедших тест и собеседование или не принявших в них участие, будут организованы обучающие курсы.