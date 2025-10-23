https://news.day.az/society/1790381.html Эти учителя получат до 35% надбавки к зарплате Процесс сертификации и этап собеседований для учителей за 2025 год завершён. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (MÜTDA). Отмечается, что 6628 учителей, принявших участие в экзамене на сертификацию, набрали 51 и более баллов.
Отмечается, что 6628 учителей, принявших участие в экзамене на сертификацию, набрали 51 и более баллов. Зарплата педагогов, показавших такой результат, будет увеличена на 35%.
Кроме того, 11 316 участников, набравших от 30 до 50 баллов, получат прибавку к заработной плате в размере 10%.
Для 3129 учителей, не прошедших тест и собеседование или не принявших в них участие, будут организованы обучающие курсы.
