Финалисты конкурса забавных фотографий животных в дикой природе

Стали известны финалисты фотоконкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2025. 

Как передает Day.Az, он посвящён самым забавным моментам из дикой природы - из 10 тысяч снимков в финал прошли только 40.

Представляем фотографии, вышедшие в финал: