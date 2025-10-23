https://news.day.az/unusual/1790384.html Финалисты конкурса забавных фотографий животных в дикой природе - ФОТО Стали известны финалисты фотоконкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2025. Как передает Day.Az, он посвящён самым забавным моментам из дикой природы - из 10 тысяч снимков в финал прошли только 40. Представляем фотографии, вышедшие в финал:
Финалисты конкурса забавных фотографий животных в дикой природе - ФОТО
Стали известны финалисты фотоконкурса Nikon Comedy Wildlife Awards 2025.
Как передает Day.Az, он посвящён самым забавным моментам из дикой природы - из 10 тысяч снимков в финал прошли только 40.
Представляем фотографии, вышедшие в финал:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре