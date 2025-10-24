https://news.day.az/world/1790420.html В Кахраманмараше произошло землетрясение В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки зафиксированы в 22:08 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на глубине в 7,11 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
