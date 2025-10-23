https://news.day.az/world/1790358.html В США заявили о возможных сбоях в авиаперевозках из-за шатдауна Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что шатдаун правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы платим авиадиспетчерам во время их обучения, и эти деньги для них жизненно важны.
В США заявили о возможных сбоях в авиаперевозках из-за шатдауна
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что шатдаун правительства угрожает выплатам диспетчерам и может привести к сбоям в авиаперевозках по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы платим авиадиспетчерам во время их обучения, и эти деньги для них жизненно важны. Когда выплаты прекращаются, это вызывает сбои не только сейчас, но и в последующие месяцы и годы", - сказал Даффи.
